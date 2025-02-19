통화 / BRSP
BRSP: BrightSpire Capital Inc Class A
5.80 USD 0.04 (0.69%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BRSP 환율이 오늘 0.69%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 5.76이고 고가는 5.83이었습니다.
BrightSpire Capital Inc Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
BRSP News
일일 변동 비율
5.76 5.83
년간 변동
4.16 6.46
- 이전 종가
- 5.76
- 시가
- 5.79
- Bid
- 5.80
- Ask
- 6.10
- 저가
- 5.76
- 고가
- 5.83
- 볼륨
- 684
- 일일 변동
- 0.69%
- 월 변동
- 1.40%
- 6개월 변동
- 4.69%
- 년간 변동율
- 3.76%
20 9월, 토요일