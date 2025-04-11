Moedas / BRFS
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BRFS: BRF S.A
4.24 USD 0.06 (1.44%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BRFS para hoje mudou para 1.44%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.23 e o mais alto foi 4.25.
Veja a dinâmica do par de moedas BRF S.A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BRFS Notícias
- BRF S.A. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:BRFS)
- BRF S.A. (BRFS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- BRF ADR earnings missed, revenue topped estimates
- Nomura upgrades Pearl Abyss stock to Buy on Crimson Desert potential
- Applied Materials, Deere, and Coach set to report earnings Thursday
- BRF (BRFS) Laps the Stock Market: Here's Why
- BRF’s Saudi investor says it has no influence on management
- BRF (BRFS) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know
- BRF (BRFS) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- BRF (BRFS) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- BRF (BRFS) Declines More Than Market: Some Information for Investors
- Is Molson Coors' Focus on Premiumization Enough to Offset Soft Volume?
- BRFS or KRYAY: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- UNFI Revises 2025 Guidance, Maintains Long-Term Growth Focus
- Are Investors Undervaluing BRF (BRFS) Right Now?
- Can Monster Beverage Sustain Its Margin Momentum in a Volatile Market?
- Brazil regulator again postpones shareholder meeting on Marfrig-BRF
- Marfrig: Next Chapter Focused On Deleveraging And The BRF Merger
- In food inflation-hit Brazil, bird flu may offer some relief
- Barclays cuts BRF stock rating, lowers price target to $3.50
- Globant, Doximity, Applied Materials And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), Arrive AI (NASDAQ:ARAI)
- BRF ADR earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Walmart, Deere, Applied Materials set to report earnings Thursday
- Fitch revises BRF outlook to positive, maintains ’BB+’ rating
Faixa diária
4.23 4.25
Faixa anual
2.99 4.87
- Fechamento anterior
- 4.18
- Open
- 4.23
- Bid
- 4.24
- Ask
- 4.54
- Low
- 4.23
- High
- 4.25
- Volume
- 13
- Mudança diária
- 1.44%
- Mudança mensal
- 16.16%
- Mudança de 6 meses
- 23.62%
- Mudança anual
- -3.42%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh