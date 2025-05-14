クォートセクション
通貨 / BRFS
BRFS: BRF S.A

4.06 USD 0.12 (2.87%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BRFSの今日の為替レートは、-2.87%変化しました。日中、通貨は1あたり4.05の安値と4.26の高値で取引されました。

BRF S.Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
4.05 4.26
1年のレンジ
2.99 4.87
以前の終値
4.18
始値
4.23
買値
4.06
買値
4.36
安値
4.05
高値
4.26
出来高
1.726 K
1日の変化
-2.87%
1ヶ月の変化
11.23%
6ヶ月の変化
18.37%
1年の変化
-7.52%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K