通貨 / BRFS
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
BRFS: BRF S.A
4.06 USD 0.12 (2.87%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BRFSの今日の為替レートは、-2.87%変化しました。日中、通貨は1あたり4.05の安値と4.26の高値で取引されました。
BRF S.Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BRFS News
- BRF (BRFS) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- BRF S.A. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:BRFS)
- BRF S.A. (BRFS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- BRF ADR earnings missed, revenue topped estimates
- Nomura upgrades Pearl Abyss stock to Buy on Crimson Desert potential
- Applied Materials, Deere, and Coach set to report earnings Thursday
- BRF (BRFS) Laps the Stock Market: Here's Why
- BRF’s Saudi investor says it has no influence on management
- BRF (BRFS) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know
- BRF (BRFS) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- BRF (BRFS) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- BRF (BRFS) Declines More Than Market: Some Information for Investors
- Is Molson Coors' Focus on Premiumization Enough to Offset Soft Volume?
- BRFS or KRYAY: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- UNFI Revises 2025 Guidance, Maintains Long-Term Growth Focus
- Are Investors Undervaluing BRF (BRFS) Right Now?
- Can Monster Beverage Sustain Its Margin Momentum in a Volatile Market?
- Brazil regulator again postpones shareholder meeting on Marfrig-BRF
- Marfrig: Next Chapter Focused On Deleveraging And The BRF Merger
- In food inflation-hit Brazil, bird flu may offer some relief
- Barclays cuts BRF stock rating, lowers price target to $3.50
- Globant, Doximity, Applied Materials And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), Arrive AI (NASDAQ:ARAI)
- BRF ADR earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Walmart, Deere, Applied Materials set to report earnings Thursday
1日のレンジ
4.05 4.26
1年のレンジ
2.99 4.87
- 以前の終値
- 4.18
- 始値
- 4.23
- 買値
- 4.06
- 買値
- 4.36
- 安値
- 4.05
- 高値
- 4.26
- 出来高
- 1.726 K
- 1日の変化
- -2.87%
- 1ヶ月の変化
- 11.23%
- 6ヶ月の変化
- 18.37%
- 1年の変化
- -7.52%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K