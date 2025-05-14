Währungen / BRFS
BRFS: BRF S.A
4.06 USD 0.12 (2.87%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BRFS hat sich für heute um -2.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.05 bis zu einem Hoch von 4.26 gehandelt.
Verfolgen Sie die BRF S.A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
4.05 4.26
Jahresspanne
2.99 4.87
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.18
- Eröffnung
- 4.23
- Bid
- 4.06
- Ask
- 4.36
- Tief
- 4.05
- Hoch
- 4.26
- Volumen
- 1.726 K
- Tagesänderung
- -2.87%
- Monatsänderung
- 11.23%
- 6-Monatsänderung
- 18.37%
- Jahresänderung
- -7.52%
