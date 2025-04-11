КотировкиРазделы
BRFS
BRFS: BRF S.A

4.17 USD 0.22 (5.57%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BRFS за сегодня изменился на 5.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.98, а максимальная — 4.17.

Следите за динамикой BRF S.A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
3.98 4.17
Годовой диапазон
2.99 4.87
Предыдущее закрытие
3.95
Open
3.99
Bid
4.17
Ask
4.47
Low
3.98
High
4.17
Объем
3.049 K
Дневное изменение
5.57%
Месячное изменение
14.25%
6-месячное изменение
21.57%
Годовое изменение
-5.01%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.