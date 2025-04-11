Валюты / BRFS
BRFS: BRF S.A
4.17 USD 0.22 (5.57%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BRFS за сегодня изменился на 5.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.98, а максимальная — 4.17.
Следите за динамикой BRF S.A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BRFS
- BRF S.A. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:BRFS)
- BRF S.A. (BRFS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- BRF ADR earnings missed, revenue topped estimates
- Nomura upgrades Pearl Abyss stock to Buy on Crimson Desert potential
- Applied Materials, Deere, and Coach set to report earnings Thursday
- BRF (BRFS) Laps the Stock Market: Here's Why
- BRF’s Saudi investor says it has no influence on management
- BRF (BRFS) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know
- BRF (BRFS) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- BRF (BRFS) Declines More Than Market: Some Information for Investors
- Is Molson Coors' Focus on Premiumization Enough to Offset Soft Volume?
- BRFS or KRYAY: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- UNFI Revises 2025 Guidance, Maintains Long-Term Growth Focus
- Are Investors Undervaluing BRF (BRFS) Right Now?
- Can Monster Beverage Sustain Its Margin Momentum in a Volatile Market?
- Brazil regulator again postpones shareholder meeting on Marfrig-BRF
- Marfrig: Next Chapter Focused On Deleveraging And The BRF Merger
- In food inflation-hit Brazil, bird flu may offer some relief
- Barclays cuts BRF stock rating, lowers price target to $3.50
- Globant, Doximity, Applied Materials And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), Arrive AI (NASDAQ:ARAI)
- BRF ADR earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Walmart, Deere, Applied Materials set to report earnings Thursday
- Fitch revises BRF outlook to positive, maintains ’BB+’ rating
Дневной диапазон
3.98 4.17
Годовой диапазон
2.99 4.87
- Предыдущее закрытие
- 3.95
- Open
- 3.99
- Bid
- 4.17
- Ask
- 4.47
- Low
- 3.98
- High
- 4.17
- Объем
- 3.049 K
- Дневное изменение
- 5.57%
- Месячное изменение
- 14.25%
- 6-месячное изменение
- 21.57%
- Годовое изменение
- -5.01%
