Divisas / BRFS
BRFS: BRF S.A
4.18 USD 0.01 (0.24%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BRFS de hoy ha cambiado un 0.24%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.14, mientras que el máximo ha alcanzado 4.22.
Siga la dinámica de la pareja de divisas BRF S.A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BRFS News
- BRF S.A. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:BRFS)
- BRF S.A. (BRFS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- BRF ADR earnings missed, revenue topped estimates
- Nomura upgrades Pearl Abyss stock to Buy on Crimson Desert potential
- Applied Materials, Deere, and Coach set to report earnings Thursday
- BRF (BRFS) Laps the Stock Market: Here's Why
- BRF’s Saudi investor says it has no influence on management
- BRF (BRFS) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know
- BRF (BRFS) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- BRF (BRFS) Declines More Than Market: Some Information for Investors
- Is Molson Coors' Focus on Premiumization Enough to Offset Soft Volume?
- BRFS or KRYAY: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- UNFI Revises 2025 Guidance, Maintains Long-Term Growth Focus
- Are Investors Undervaluing BRF (BRFS) Right Now?
- Can Monster Beverage Sustain Its Margin Momentum in a Volatile Market?
- Brazil regulator again postpones shareholder meeting on Marfrig-BRF
- Marfrig: Next Chapter Focused On Deleveraging And The BRF Merger
- In food inflation-hit Brazil, bird flu may offer some relief
- Barclays cuts BRF stock rating, lowers price target to $3.50
- Globant, Doximity, Applied Materials And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), Arrive AI (NASDAQ:ARAI)
- BRF ADR earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Walmart, Deere, Applied Materials set to report earnings Thursday
- Fitch revises BRF outlook to positive, maintains ’BB+’ rating
Rango diario
4.14 4.22
Rango anual
2.99 4.87
- Cierres anteriores
- 4.17
- Open
- 4.17
- Bid
- 4.18
- Ask
- 4.48
- Low
- 4.14
- High
- 4.22
- Volumen
- 1.916 K
- Cambio diario
- 0.24%
- Cambio mensual
- 14.52%
- Cambio a 6 meses
- 21.87%
- Cambio anual
- -4.78%
