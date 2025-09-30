- Visão do mercado
BOH-PB: BANK OF HAWAII CORP
A taxa do BOH-PB para hoje mudou para 0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.26 e o mais alto foi 26.53.
Veja a dinâmica do par de moedas BANK OF HAWAII CORP. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BOH-PB hoje?
Hoje BANK OF HAWAII CORP (BOH-PB) está avaliado em 26.32. O instrumento é negociado dentro de 0.04%, o fechamento de ontem foi 26.31, e o volume de negociação atingiu 34. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BOH-PB em tempo real.
As ações de BANK OF HAWAII CORP pagam dividendos?
Atualmente BANK OF HAWAII CORP está avaliado em 26.32. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.89% e USD. Monitore os movimentos de BOH-PB no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BOH-PB?
Você pode comprar ações de BANK OF HAWAII CORP (BOH-PB) pelo preço atual 26.32. Ordens geralmente são executadas perto de 26.32 ou 26.62, enquanto 34 e -0.79% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BOH-PB no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BOH-PB?
Investir em BANK OF HAWAII CORP envolve considerar a faixa anual 25.35 - 27.01 e o preço atual 26.32. Muitos comparam 0.11% e 2.89% antes de enviar ordens em 26.32 ou 26.62. Estude as mudanças diárias de preço de BOH-PB no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações BANK OF HAWAII CORP?
O maior preço de BANK OF HAWAII CORP (BOH-PB) no último ano foi 27.01. As ações oscilaram bastante dentro de 25.35 - 27.01, e a comparação com 26.31 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de BANK OF HAWAII CORP no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações BANK OF HAWAII CORP?
O menor preço de BANK OF HAWAII CORP (BOH-PB) no ano foi 25.35. A comparação com o preço atual 26.32 e 25.35 - 27.01 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BOH-PB em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BOH-PB?
No passado BANK OF HAWAII CORP passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 26.31 e 2.89% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 26.31
- Open
- 26.53
- Bid
- 26.32
- Ask
- 26.62
- Low
- 26.26
- High
- 26.53
- Volume
- 34
- Mudança diária
- 0.04%
- Mudança mensal
- 0.11%
- Mudança de 6 meses
- 2.89%
- Mudança anual
- 2.89%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4