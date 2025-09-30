CotaçõesSeções
Moedas / BOH-PB
Voltar para Ações

BOH-PB: BANK OF HAWAII CORP

26.32 USD 0.01 (0.04%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BOH-PB para hoje mudou para 0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.26 e o mais alto foi 26.53.

Veja a dinâmica do par de moedas BANK OF HAWAII CORP. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de BOH-PB hoje?

Hoje BANK OF HAWAII CORP (BOH-PB) está avaliado em 26.32. O instrumento é negociado dentro de 0.04%, o fechamento de ontem foi 26.31, e o volume de negociação atingiu 34. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BOH-PB em tempo real.

As ações de BANK OF HAWAII CORP pagam dividendos?

Atualmente BANK OF HAWAII CORP está avaliado em 26.32. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.89% e USD. Monitore os movimentos de BOH-PB no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de BOH-PB?

Você pode comprar ações de BANK OF HAWAII CORP (BOH-PB) pelo preço atual 26.32. Ordens geralmente são executadas perto de 26.32 ou 26.62, enquanto 34 e -0.79% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BOH-PB no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de BOH-PB?

Investir em BANK OF HAWAII CORP envolve considerar a faixa anual 25.35 - 27.01 e o preço atual 26.32. Muitos comparam 0.11% e 2.89% antes de enviar ordens em 26.32 ou 26.62. Estude as mudanças diárias de preço de BOH-PB no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações BANK OF HAWAII CORP?

O maior preço de BANK OF HAWAII CORP (BOH-PB) no último ano foi 27.01. As ações oscilaram bastante dentro de 25.35 - 27.01, e a comparação com 26.31 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de BANK OF HAWAII CORP no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações BANK OF HAWAII CORP?

O menor preço de BANK OF HAWAII CORP (BOH-PB) no ano foi 25.35. A comparação com o preço atual 26.32 e 25.35 - 27.01 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BOH-PB em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de BOH-PB?

No passado BANK OF HAWAII CORP passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 26.31 e 2.89% após os eventos corporativos.

Faixa diária
26.26 26.53
Faixa anual
25.35 27.01
Fechamento anterior
26.31
Open
26.53
Bid
26.32
Ask
26.62
Low
26.26
High
26.53
Volume
34
Mudança diária
0.04%
Mudança mensal
0.11%
Mudança de 6 meses
2.89%
Mudança anual
2.89%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4