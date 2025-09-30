- Aperçu
BOH-PB: BANK OF HAWAII CORP
Le taux de change de BOH-PB a changé de 0.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 26.26 et à un maximum de 26.53.
Suivez la dynamique BANK OF HAWAII CORP. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BOH-PB aujourd'hui ?
L'action BANK OF HAWAII CORP est cotée à 26.32 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.04%, a clôturé hier à 26.31 et son volume d'échange a atteint 34. Le graphique en temps réel du cours de BOH-PB présente ces mises à jour.
L'action BANK OF HAWAII CORP verse-t-elle des dividendes ?
BANK OF HAWAII CORP est actuellement valorisé à 26.32. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 2.89% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BOH-PB.
Comment acheter des actions BOH-PB ?
Vous pouvez acheter des actions BANK OF HAWAII CORP au cours actuel de 26.32. Les ordres sont généralement placés à proximité de 26.32 ou de 26.62, le 34 et le -0.79% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BOH-PB sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BOH-PB ?
Investir dans BANK OF HAWAII CORP implique de prendre en compte la fourchette annuelle 25.35 - 27.01 et le prix actuel 26.32. Beaucoup comparent 0.11% et 2.89% avant de passer des ordres à 26.32 ou 26.62. Consultez le graphique du cours de BOH-PB en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action BANK OF HAWAII CORP ?
Le cours le plus élevé de BANK OF HAWAII CORP l'année dernière était 27.01. Au cours de 25.35 - 27.01, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 26.31 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de BANK OF HAWAII CORP sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action BANK OF HAWAII CORP ?
Le cours le plus bas de BANK OF HAWAII CORP (BOH-PB) sur l'année a été 25.35. Sa comparaison avec 26.32 et 25.35 - 27.01 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BOH-PB sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BOH-PB a-t-elle été divisée ?
BANK OF HAWAII CORP a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 26.31 et 2.89% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 26.31
- Ouverture
- 26.53
- Bid
- 26.32
- Ask
- 26.62
- Plus Bas
- 26.26
- Plus Haut
- 26.53
- Volume
- 34
- Changement quotidien
- 0.04%
- Changement Mensuel
- 0.11%
- Changement à 6 Mois
- 2.89%
- Changement Annuel
- 2.89%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4