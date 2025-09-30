- Panoramica
BOH-PB: BANK OF HAWAII CORP
Il tasso di cambio BOH-PB ha avuto una variazione del 0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.26 e ad un massimo di 26.53.
Segui le dinamiche di BANK OF HAWAII CORP. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BOH-PB oggi?
Oggi le azioni BANK OF HAWAII CORP sono prezzate a 26.32. Viene scambiato all'interno di 0.04%, la chiusura di ieri è stata 26.31 e il volume degli scambi ha raggiunto 34. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BOH-PB mostra questi aggiornamenti.
Le azioni BANK OF HAWAII CORP pagano dividendi?
BANK OF HAWAII CORP è attualmente valutato a 26.32. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.89% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BOH-PB.
Come acquistare azioni BOH-PB?
Puoi acquistare azioni BANK OF HAWAII CORP al prezzo attuale di 26.32. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 26.32 o 26.62, mentre 34 e -0.79% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BOH-PB sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BOH-PB?
Investire in BANK OF HAWAII CORP implica considerare l'intervallo annuale 25.35 - 27.01 e il prezzo attuale 26.32. Molti confrontano 0.11% e 2.89% prima di effettuare ordini su 26.32 o 26.62. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BOH-PB con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni BANK OF HAWAII CORP?
Il prezzo massimo di BANK OF HAWAII CORP nell'ultimo anno è stato 27.01. All'interno di 25.35 - 27.01, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 26.31 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di BANK OF HAWAII CORP utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni BANK OF HAWAII CORP?
Il prezzo più basso di BANK OF HAWAII CORP (BOH-PB) nel corso dell'anno è stato 25.35. Confrontandolo con gli attuali 26.32 e 25.35 - 27.01 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BOH-PB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BOH-PB?
BANK OF HAWAII CORP ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 26.31 e 2.89%.
- Chiusura Precedente
- 26.31
- Apertura
- 26.53
- Bid
- 26.32
- Ask
- 26.62
- Minimo
- 26.26
- Massimo
- 26.53
- Volume
- 34
- Variazione giornaliera
- 0.04%
- Variazione Mensile
- 0.11%
- Variazione Semestrale
- 2.89%
- Variazione Annuale
- 2.89%
