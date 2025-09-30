QuotazioniSezioni
Valute / BOH-PB
Tornare a Azioni

BOH-PB: BANK OF HAWAII CORP

26.32 USD 0.01 (0.04%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BOH-PB ha avuto una variazione del 0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.26 e ad un massimo di 26.53.

Segui le dinamiche di BANK OF HAWAII CORP. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BOH-PB oggi?

Oggi le azioni BANK OF HAWAII CORP sono prezzate a 26.32. Viene scambiato all'interno di 0.04%, la chiusura di ieri è stata 26.31 e il volume degli scambi ha raggiunto 34. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BOH-PB mostra questi aggiornamenti.

Le azioni BANK OF HAWAII CORP pagano dividendi?

BANK OF HAWAII CORP è attualmente valutato a 26.32. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.89% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BOH-PB.

Come acquistare azioni BOH-PB?

Puoi acquistare azioni BANK OF HAWAII CORP al prezzo attuale di 26.32. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 26.32 o 26.62, mentre 34 e -0.79% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BOH-PB sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BOH-PB?

Investire in BANK OF HAWAII CORP implica considerare l'intervallo annuale 25.35 - 27.01 e il prezzo attuale 26.32. Molti confrontano 0.11% e 2.89% prima di effettuare ordini su 26.32 o 26.62. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BOH-PB con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni BANK OF HAWAII CORP?

Il prezzo massimo di BANK OF HAWAII CORP nell'ultimo anno è stato 27.01. All'interno di 25.35 - 27.01, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 26.31 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di BANK OF HAWAII CORP utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni BANK OF HAWAII CORP?

Il prezzo più basso di BANK OF HAWAII CORP (BOH-PB) nel corso dell'anno è stato 25.35. Confrontandolo con gli attuali 26.32 e 25.35 - 27.01 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BOH-PB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BOH-PB?

BANK OF HAWAII CORP ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 26.31 e 2.89%.

Intervallo Giornaliero
26.26 26.53
Intervallo Annuale
25.35 27.01
Chiusura Precedente
26.31
Apertura
26.53
Bid
26.32
Ask
26.62
Minimo
26.26
Massimo
26.53
Volume
34
Variazione giornaliera
0.04%
Variazione Mensile
0.11%
Variazione Semestrale
2.89%
Variazione Annuale
2.89%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4