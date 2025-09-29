报价部分
货币 / BOH-PB
回到股票

BOH-PB: BANK OF HAWAII CORP

26.32 USD 0.01 (0.04%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BOH-PB汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点26.26和高点26.53进行交易。

关注BANK OF HAWAII CORP动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BOH-PB股票今天的价格是多少？

BANK OF HAWAII CORP股票今天的定价为26.32。它在0.04%范围内交易，昨天的收盘价为26.31，交易量达到34。BOH-PB的实时价格图表显示了这些更新。

BANK OF HAWAII CORP股票是否支付股息？

BANK OF HAWAII CORP目前的价值为26.32。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.89%和USD。实时查看图表以跟踪BOH-PB走势。

如何购买BOH-PB股票？

您可以以26.32的当前价格购买BANK OF HAWAII CORP股票。订单通常设置在26.32或26.62附近，而34和-0.79%显示市场活动。立即关注BOH-PB的实时图表更新。

如何投资BOH-PB股票？

投资BANK OF HAWAII CORP需要考虑年度范围25.35 - 27.01和当前价格26.32。许多人在以26.32或26.62下订单之前，会比较0.11%和。实时查看BOH-PB价格图表，了解每日变化。

BANK OF HAWAII CORP股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BANK OF HAWAII CORP的最高价格是27.01。在25.35 - 27.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BANK OF HAWAII CORP的绩效。

BANK OF HAWAII CORP股票的最低价格是多少？

BANK OF HAWAII CORP（BOH-PB）的最低价格为25.35。将其与当前的26.32和25.35 - 27.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BOH-PB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BOH-PB股票是什么时候拆分的？

BANK OF HAWAII CORP历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.31和2.89%中可见。

日范围
26.26 26.53
年范围
25.35 27.01
前一天收盘价
26.31
开盘价
26.53
卖价
26.32
买价
26.62
最低价
26.26
最高价
26.53
交易量
34
日变化
0.04%
月变化
0.11%
6个月变化
2.89%
年变化
2.89%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值