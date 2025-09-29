- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BOH-PB: BANK OF HAWAII CORP
Курс BOH-PB за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.26, а максимальная — 26.53.
Следите за динамикой BANK OF HAWAII CORP. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BOH-PB сегодня?
BANK OF HAWAII CORP (BOH-PB) сегодня оценивается на уровне 26.32. Инструмент торгуется в пределах 0.04%, вчерашнее закрытие составило 26.31, а торговый объем достиг 34. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BOH-PB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям BANK OF HAWAII CORP?
BANK OF HAWAII CORP в настоящее время оценивается в 26.32. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.89% и USD. Отслеживайте движения BOH-PB на графике в реальном времени.
Как купить акции BOH-PB?
Вы можете купить акции BANK OF HAWAII CORP (BOH-PB) по текущей цене 26.32. Ордера обычно размещаются около 26.32 или 26.62, тогда как 34 и -0.79% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BOH-PB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BOH-PB?
Инвестирование в BANK OF HAWAII CORP предполагает учет годового диапазона 25.35 - 27.01 и текущей цены 26.32. Многие сравнивают 0.11% и 2.89% перед размещением ордеров на 26.32 или 26.62. Изучайте ежедневные изменения цены BOH-PB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BANK OF HAWAII CORP?
Самая высокая цена BANK OF HAWAII CORP (BOH-PB) за последний год составила 27.01. Акции заметно колебались в пределах 25.35 - 27.01, сравнение с 26.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BANK OF HAWAII CORP на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BANK OF HAWAII CORP?
Самая низкая цена BANK OF HAWAII CORP (BOH-PB) за год составила 25.35. Сравнение с текущими 26.32 и 25.35 - 27.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BOH-PB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BOH-PB?
В прошлом BANK OF HAWAII CORP проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.31 и 2.89% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.31
- Open
- 26.53
- Bid
- 26.32
- Ask
- 26.62
- Low
- 26.26
- High
- 26.53
- Объем
- 34
- Дневное изменение
- 0.04%
- Месячное изменение
- 0.11%
- 6-месячное изменение
- 2.89%
- Годовое изменение
- 2.89%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%