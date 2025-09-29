КотировкиРазделы
BOH-PB
BOH-PB: BANK OF HAWAII CORP

26.32 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BOH-PB за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.26, а максимальная — 26.53.

Следите за динамикой BANK OF HAWAII CORP. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BOH-PB сегодня?

BANK OF HAWAII CORP (BOH-PB) сегодня оценивается на уровне 26.32. Инструмент торгуется в пределах 0.04%, вчерашнее закрытие составило 26.31, а торговый объем достиг 34. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BOH-PB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BANK OF HAWAII CORP?

BANK OF HAWAII CORP в настоящее время оценивается в 26.32. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.89% и USD. Отслеживайте движения BOH-PB на графике в реальном времени.

Как купить акции BOH-PB?

Вы можете купить акции BANK OF HAWAII CORP (BOH-PB) по текущей цене 26.32. Ордера обычно размещаются около 26.32 или 26.62, тогда как 34 и -0.79% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BOH-PB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BOH-PB?

Инвестирование в BANK OF HAWAII CORP предполагает учет годового диапазона 25.35 - 27.01 и текущей цены 26.32. Многие сравнивают 0.11% и 2.89% перед размещением ордеров на 26.32 или 26.62. Изучайте ежедневные изменения цены BOH-PB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BANK OF HAWAII CORP?

Самая высокая цена BANK OF HAWAII CORP (BOH-PB) за последний год составила 27.01. Акции заметно колебались в пределах 25.35 - 27.01, сравнение с 26.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BANK OF HAWAII CORP на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BANK OF HAWAII CORP?

Самая низкая цена BANK OF HAWAII CORP (BOH-PB) за год составила 25.35. Сравнение с текущими 26.32 и 25.35 - 27.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BOH-PB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BOH-PB?

В прошлом BANK OF HAWAII CORP проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.31 и 2.89% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.26 26.53
Годовой диапазон
25.35 27.01
Предыдущее закрытие
26.31
Open
26.53
Bid
26.32
Ask
26.62
Low
26.26
High
26.53
Объем
34
Дневное изменение
0.04%
Месячное изменение
0.11%
6-месячное изменение
2.89%
Годовое изменение
2.89%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.