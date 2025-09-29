クォートセクション
通貨 / BOH-PB
株に戻る

BOH-PB: BANK OF HAWAII CORP

26.32 USD 0.01 (0.04%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BOH-PBの今日の為替レートは、0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり26.26の安値と26.53の高値で取引されました。

BANK OF HAWAII CORPダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

BOH-PB株の現在の価格は？

BANK OF HAWAII CORPの株価は本日26.32です。0.04%内で取引され、前日の終値は26.31、取引量は34に達しました。BOH-PBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

BANK OF HAWAII CORPの株は配当を出しますか？

BANK OF HAWAII CORPの現在の価格は26.32です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.89%やUSDにも注目します。BOH-PBの動きはライブチャートで確認できます。

BOH-PB株を買う方法は？

BANK OF HAWAII CORPの株は現在26.32で購入可能です。注文は通常26.32または26.62付近で行われ、34や-0.79%が市場の動きを示します。BOH-PBの最新情報はライブチャートで確認できます。

BOH-PB株に投資する方法は？

BANK OF HAWAII CORPへの投資では、年間の値幅25.35 - 27.01と現在の26.32を考慮します。注文は多くの場合26.32や26.62で行われる前に、0.11%や2.89%と比較されます。BOH-PBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

BANK OF HAWAII CORPの株の最高値は？

BANK OF HAWAII CORPの過去1年の最高値は27.01でした。25.35 - 27.01内で株価は大きく変動し、26.31と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。BANK OF HAWAII CORPのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

BANK OF HAWAII CORPの株の最低値は？

BANK OF HAWAII CORP(BOH-PB)の年間最安値は25.35でした。現在の26.32や25.35 - 27.01と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BOH-PBの動きはライブチャートで確認できます。

BOH-PBの株式分割はいつ行われましたか？

BANK OF HAWAII CORPは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、26.31、2.89%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
26.26 26.53
1年のレンジ
25.35 27.01
以前の終値
26.31
始値
26.53
買値
26.32
買値
26.62
安値
26.26
高値
26.53
出来高
34
1日の変化
0.04%
1ヶ月の変化
0.11%
6ヶ月の変化
2.89%
1年の変化
2.89%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待