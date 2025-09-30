KurseKategorien
BOH-PB: BANK OF HAWAII CORP

26.32 USD 0.01 (0.04%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BOH-PB hat sich für heute um 0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.26 bis zu einem Hoch von 26.53 gehandelt.

Verfolgen Sie die BANK OF HAWAII CORP-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von BOH-PB heute?

Die Aktie von BANK OF HAWAII CORP (BOH-PB) notiert heute bei 26.32. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.04% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 26.31 und das Handelsvolumen erreichte 34. Das Live-Chart von BOH-PB zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie BOH-PB Dividenden?

BANK OF HAWAII CORP wird derzeit mit 26.32 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.89% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BOH-PB zu verfolgen.

Wie kaufe ich BOH-PB-Aktien?

Sie können Aktien von BANK OF HAWAII CORP (BOH-PB) zum aktuellen Kurs von 26.32 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 26.32 oder 26.62 platziert, während 34 und -0.79% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BOH-PB auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in BOH-PB-Aktien?

Bei einer Investition in BANK OF HAWAII CORP müssen die jährliche Spanne 25.35 - 27.01 und der aktuelle Kurs 26.32 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.11% und 2.89%, bevor sie Orders zu 26.32 oder 26.62 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BOH-PB.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von BANK OF HAWAII CORP?

Der höchste Kurs von BANK OF HAWAII CORP (BOH-PB) im vergangenen Jahr lag bei 27.01. Innerhalb von 25.35 - 27.01 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 26.31 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von BANK OF HAWAII CORP mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von BANK OF HAWAII CORP?

Der niedrigste Kurs von BANK OF HAWAII CORP (BOH-PB) im Laufe des Jahres betrug 25.35. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 26.32 und der Spanne 25.35 - 27.01 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BOH-PB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von BOH-PB statt?

BANK OF HAWAII CORP hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 26.31 und 2.89% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
26.26 26.53
Jahresspanne
25.35 27.01
Vorheriger Schlusskurs
26.31
Eröffnung
26.53
Bid
26.32
Ask
26.62
Tief
26.26
Hoch
26.53
Volumen
34
Tagesänderung
0.04%
Monatsänderung
0.11%
6-Monatsänderung
2.89%
Jahresänderung
2.89%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4