BOH-PB: BANK OF HAWAII CORP
Der Wechselkurs von BOH-PB hat sich für heute um 0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.26 bis zu einem Hoch von 26.53 gehandelt.
Verfolgen Sie die BANK OF HAWAII CORP-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BOH-PB heute?
Die Aktie von BANK OF HAWAII CORP (BOH-PB) notiert heute bei 26.32. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.04% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 26.31 und das Handelsvolumen erreichte 34. Das Live-Chart von BOH-PB zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BOH-PB Dividenden?
BANK OF HAWAII CORP wird derzeit mit 26.32 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.89% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BOH-PB zu verfolgen.
Wie kaufe ich BOH-PB-Aktien?
Sie können Aktien von BANK OF HAWAII CORP (BOH-PB) zum aktuellen Kurs von 26.32 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 26.32 oder 26.62 platziert, während 34 und -0.79% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BOH-PB auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BOH-PB-Aktien?
Bei einer Investition in BANK OF HAWAII CORP müssen die jährliche Spanne 25.35 - 27.01 und der aktuelle Kurs 26.32 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.11% und 2.89%, bevor sie Orders zu 26.32 oder 26.62 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BOH-PB.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von BANK OF HAWAII CORP?
Der höchste Kurs von BANK OF HAWAII CORP (BOH-PB) im vergangenen Jahr lag bei 27.01. Innerhalb von 25.35 - 27.01 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 26.31 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von BANK OF HAWAII CORP mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von BANK OF HAWAII CORP?
Der niedrigste Kurs von BANK OF HAWAII CORP (BOH-PB) im Laufe des Jahres betrug 25.35. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 26.32 und der Spanne 25.35 - 27.01 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BOH-PB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BOH-PB statt?
BANK OF HAWAII CORP hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 26.31 und 2.89% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.31
- Eröffnung
- 26.53
- Bid
- 26.32
- Ask
- 26.62
- Tief
- 26.26
- Hoch
- 26.53
- Volumen
- 34
- Tagesänderung
- 0.04%
- Monatsänderung
- 0.11%
- 6-Monatsänderung
- 2.89%
- Jahresänderung
- 2.89%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4