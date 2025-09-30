- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BNKU: MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs
A taxa do BNKU para hoje mudou para -1.03%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 28.43 e o mais alto foi 29.23.
Veja a dinâmica do par de moedas MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BNKU hoje?
Hoje MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) está avaliado em 28.75. O instrumento é negociado dentro de -1.03%, o fechamento de ontem foi 29.05, e o volume de negociação atingiu 27. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BNKU em tempo real.
As ações de MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs pagam dividendos?
Atualmente MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs está avaliado em 28.75. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 21.21% e USD. Monitore os movimentos de BNKU no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BNKU?
Você pode comprar ações de MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) pelo preço atual 28.75. Ordens geralmente são executadas perto de 28.75 ou 29.05, enquanto 27 e -1.61% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BNKU no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BNKU?
Investir em MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs envolve considerar a faixa anual 8.51 - 30.08 e o preço atual 28.75. Muitos comparam 14.59% e 83.71% antes de enviar ordens em 28.75 ou 29.05. Estude as mudanças diárias de preço de BNKU no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações BANK OF MONTREAL?
O maior preço de BANK OF MONTREAL (BNKU) no último ano foi 30.08. As ações oscilaram bastante dentro de 8.51 - 30.08, e a comparação com 29.05 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações BANK OF MONTREAL?
O menor preço de BANK OF MONTREAL (BNKU) no ano foi 8.51. A comparação com o preço atual 28.75 e 8.51 - 30.08 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BNKU em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BNKU?
No passado MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 29.05 e 21.21% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 29.05
- Open
- 29.22
- Bid
- 28.75
- Ask
- 29.05
- Low
- 28.43
- High
- 29.23
- Volume
- 27
- Mudança diária
- -1.03%
- Mudança mensal
- 14.59%
- Mudança de 6 meses
- 83.71%
- Mudança anual
- 21.21%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4