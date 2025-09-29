- Panorámica
BNKU: MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs
El tipo de cambio de BNKU de hoy ha cambiado un -1.03%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 28.43, mientras que el máximo ha alcanzado 29.23.
Siga la dinámica de la pareja de divisas MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BNKU hoy?
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) se evalúa hoy en 28.75. El instrumento se negocia dentro de -1.03%; el cierre de ayer ha sido 29.05 y el volumen comercial ha alcanzado 27. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BNKU en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs?
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs se evalúa actualmente en 28.75. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 21.21% y USD. Monitoree los movimientos de BNKU en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BNKU?
Puede comprar acciones de MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) al precio actual de 28.75. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 28.75 o 29.05, mientras que 27 y -1.61% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BNKU en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BNKU?
Invertir en MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs implica tener en cuenta el rango anual 8.51 - 30.08 y el precio actual 28.75. Muchos comparan 14.59% y 83.71% antes de colocar órdenes en 28.75 o 29.05. Estudie los cambios diarios de precios de BNKU en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de BANK OF MONTREAL?
El precio más alto de BANK OF MONTREAL (BNKU) en el último año ha sido 30.08. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 8.51 - 30.08, una comparación con 29.05 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de BANK OF MONTREAL?
El precio más bajo de BANK OF MONTREAL (BNKU) para el año ha sido 8.51. La comparación con los actuales 28.75 y 8.51 - 30.08 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BNKU en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BNKU?
En el pasado, MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 29.05 y 21.21% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 29.05
- Open
- 29.22
- Bid
- 28.75
- Ask
- 29.05
- Low
- 28.43
- High
- 29.23
- Volumen
- 27
- Cambio diario
- -1.03%
- Cambio mensual
- 14.59%
- Cambio a 6 meses
- 83.71%
- Cambio anual
- 21.21%
