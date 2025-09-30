- Aperçu
BNKU: MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs
Le taux de change de BNKU a changé de -1.03% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 28.43 et à un maximum de 29.23.
Suivez la dynamique MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BNKU aujourd'hui ?
L'action MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs est cotée à 28.75 aujourd'hui. Elle se négocie dans -1.03%, a clôturé hier à 29.05 et son volume d'échange a atteint 27. Le graphique en temps réel du cours de BNKU présente ces mises à jour.
L'action MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs verse-t-elle des dividendes ?
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs est actuellement valorisé à 28.75. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 21.21% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BNKU.
Comment acheter des actions BNKU ?
Vous pouvez acheter des actions MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs au cours actuel de 28.75. Les ordres sont généralement placés à proximité de 28.75 ou de 29.05, le 27 et le -1.61% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BNKU sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BNKU ?
Investir dans MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs implique de prendre en compte la fourchette annuelle 8.51 - 30.08 et le prix actuel 28.75. Beaucoup comparent 14.59% et 83.71% avant de passer des ordres à 28.75 ou 29.05. Consultez le graphique du cours de BNKU en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action BANK OF MONTREAL ?
Le cours le plus élevé de BANK OF MONTREAL l'année dernière était 30.08. Au cours de 8.51 - 30.08, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 29.05 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action BANK OF MONTREAL ?
Le cours le plus bas de BANK OF MONTREAL (BNKU) sur l'année a été 8.51. Sa comparaison avec 28.75 et 8.51 - 30.08 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BNKU sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BNKU a-t-elle été divisée ?
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 29.05 et 21.21% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 29.05
- Ouverture
- 29.22
- Bid
- 28.75
- Ask
- 29.05
- Plus Bas
- 28.43
- Plus Haut
- 29.23
- Volume
- 27
- Changement quotidien
- -1.03%
- Changement Mensuel
- 14.59%
- Changement à 6 Mois
- 83.71%
- Changement Annuel
- 21.21%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4