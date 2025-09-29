BNKU: MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs
今日BNKU汇率已更改-1.03%。当日，交易品种以低点28.43和高点29.23进行交易。
关注MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
BNKU股票今天的价格是多少？
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs股票今天的定价为28.75。它在-1.03%范围内交易，昨天的收盘价为29.05，交易量达到27。BNKU的实时价格图表显示了这些更新。
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs股票是否支付股息？
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs目前的价值为28.75。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.21%和USD。实时查看图表以跟踪BNKU走势。
如何购买BNKU股票？
您可以以28.75的当前价格购买MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs股票。订单通常设置在28.75或29.05附近，而27和-1.61%显示市场活动。立即关注BNKU的实时图表更新。
如何投资BNKU股票？
投资MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs需要考虑年度范围8.51 - 30.08和当前价格28.75。许多人在以28.75或29.05下订单之前，会比较14.59%和。实时查看BNKU价格图表，了解每日变化。
BANK OF MONTREAL股票的最高价格是多少？
在过去一年中，BANK OF MONTREAL的最高价格是30.08。在8.51 - 30.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs的绩效。
BANK OF MONTREAL股票的最低价格是多少？
BANK OF MONTREAL（BNKU）的最低价格为8.51。将其与当前的28.75和8.51 - 30.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BNKU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BNKU股票是什么时候拆分的？
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.05和21.21%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.05
- 开盘价
- 29.22
- 卖价
- 28.75
- 买价
- 29.05
- 最低价
- 28.43
- 最高价
- 29.23
- 交易量
- 27
- 日变化
- -1.03%
- 月变化
- 14.59%
- 6个月变化
- 83.71%
- 年变化
- 21.21%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值