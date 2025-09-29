报价部分
货币 / BNKU
BNKU: MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs

28.75 USD 0.30 (1.03%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BNKU汇率已更改-1.03%。当日，交易品种以低点28.43和高点29.23进行交易。

关注MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BNKU股票今天的价格是多少？

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs股票今天的定价为28.75。它在-1.03%范围内交易，昨天的收盘价为29.05，交易量达到27。BNKU的实时价格图表显示了这些更新。

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs股票是否支付股息？

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs目前的价值为28.75。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.21%和USD。实时查看图表以跟踪BNKU走势。

如何购买BNKU股票？

您可以以28.75的当前价格购买MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs股票。订单通常设置在28.75或29.05附近，而27和-1.61%显示市场活动。立即关注BNKU的实时图表更新。

如何投资BNKU股票？

投资MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs需要考虑年度范围8.51 - 30.08和当前价格28.75。许多人在以28.75或29.05下订单之前，会比较14.59%和。实时查看BNKU价格图表，了解每日变化。

BANK OF MONTREAL股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BANK OF MONTREAL的最高价格是30.08。在8.51 - 30.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs的绩效。

BANK OF MONTREAL股票的最低价格是多少？

BANK OF MONTREAL（BNKU）的最低价格为8.51。将其与当前的28.75和8.51 - 30.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BNKU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BNKU股票是什么时候拆分的？

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.05和21.21%中可见。

日范围
28.43 29.23
年范围
8.51 30.08
前一天收盘价
29.05
开盘价
29.22
卖价
28.75
买价
29.05
最低价
28.43
最高价
29.23
交易量
27
日变化
-1.03%
月变化
14.59%
6个月变化
83.71%
年变化
21.21%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值