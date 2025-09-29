- 概要
BNKU: MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs
BNKUの今日の為替レートは、-1.03%変化しました。日中、通貨は1あたり28.43の安値と29.23の高値で取引されました。
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BNKU株の現在の価格は？
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNsの株価は本日28.75です。-1.03%内で取引され、前日の終値は29.05、取引量は27に達しました。BNKUのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNsの株は配当を出しますか？
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNsの現在の価格は28.75です。配当方針は会社によりますが、投資家は21.21%やUSDにも注目します。BNKUの動きはライブチャートで確認できます。
BNKU株を買う方法は？
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNsの株は現在28.75で購入可能です。注文は通常28.75または29.05付近で行われ、27や-1.61%が市場の動きを示します。BNKUの最新情報はライブチャートで確認できます。
BNKU株に投資する方法は？
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNsへの投資では、年間の値幅8.51 - 30.08と現在の28.75を考慮します。注文は多くの場合28.75や29.05で行われる前に、14.59%や83.71%と比較されます。BNKUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
BANK OF MONTREALの株の最高値は？
BANK OF MONTREALの過去1年の最高値は30.08でした。8.51 - 30.08内で株価は大きく変動し、29.05と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNsのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
BANK OF MONTREALの株の最低値は？
BANK OF MONTREAL(BNKU)の年間最安値は8.51でした。現在の28.75や8.51 - 30.08と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BNKUの動きはライブチャートで確認できます。
BNKUの株式分割はいつ行われましたか？
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNsは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、29.05、21.21%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 29.05
- 始値
- 29.22
- 買値
- 28.75
- 買値
- 29.05
- 安値
- 28.43
- 高値
- 29.23
- 出来高
- 27
- 1日の変化
- -1.03%
- 1ヶ月の変化
- 14.59%
- 6ヶ月の変化
- 83.71%
- 1年の変化
- 21.21%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前