クォートセクション
通貨 / BNKU
BNKU: MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs

28.75 USD 0.30 (1.03%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BNKUの今日の為替レートは、-1.03%変化しました。日中、通貨は1あたり28.43の安値と29.23の高値で取引されました。

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

BNKU株の現在の価格は？

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNsの株価は本日28.75です。-1.03%内で取引され、前日の終値は29.05、取引量は27に達しました。BNKUのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNsの株は配当を出しますか？

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNsの現在の価格は28.75です。配当方針は会社によりますが、投資家は21.21%やUSDにも注目します。BNKUの動きはライブチャートで確認できます。

BNKU株を買う方法は？

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNsの株は現在28.75で購入可能です。注文は通常28.75または29.05付近で行われ、27や-1.61%が市場の動きを示します。BNKUの最新情報はライブチャートで確認できます。

BNKU株に投資する方法は？

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNsへの投資では、年間の値幅8.51 - 30.08と現在の28.75を考慮します。注文は多くの場合28.75や29.05で行われる前に、14.59%や83.71%と比較されます。BNKUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

BANK OF MONTREALの株の最高値は？

BANK OF MONTREALの過去1年の最高値は30.08でした。8.51 - 30.08内で株価は大きく変動し、29.05と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNsのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

BANK OF MONTREALの株の最低値は？

BANK OF MONTREAL(BNKU)の年間最安値は8.51でした。現在の28.75や8.51 - 30.08と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BNKUの動きはライブチャートで確認できます。

BNKUの株式分割はいつ行われましたか？

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNsは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、29.05、21.21%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
28.43 29.23
1年のレンジ
8.51 30.08
以前の終値
29.05
始値
29.22
買値
28.75
買値
29.05
安値
28.43
高値
29.23
出来高
27
1日の変化
-1.03%
1ヶ月の変化
14.59%
6ヶ月の変化
83.71%
1年の変化
21.21%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待