- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BNKU: MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs
Il tasso di cambio BNKU ha avuto una variazione del -1.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 28.43 e ad un massimo di 29.23.
Segui le dinamiche di MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BNKU oggi?
Oggi le azioni MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs sono prezzate a 28.75. Viene scambiato all'interno di -1.03%, la chiusura di ieri è stata 29.05 e il volume degli scambi ha raggiunto 27. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BNKU mostra questi aggiornamenti.
Le azioni MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs pagano dividendi?
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs è attualmente valutato a 28.75. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 21.21% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BNKU.
Come acquistare azioni BNKU?
Puoi acquistare azioni MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs al prezzo attuale di 28.75. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 28.75 o 29.05, mentre 27 e -1.61% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BNKU sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BNKU?
Investire in MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs implica considerare l'intervallo annuale 8.51 - 30.08 e il prezzo attuale 28.75. Molti confrontano 14.59% e 83.71% prima di effettuare ordini su 28.75 o 29.05. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BNKU con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni BANK OF MONTREAL?
Il prezzo massimo di BANK OF MONTREAL nell'ultimo anno è stato 30.08. All'interno di 8.51 - 30.08, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 29.05 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni BANK OF MONTREAL?
Il prezzo più basso di BANK OF MONTREAL (BNKU) nel corso dell'anno è stato 8.51. Confrontandolo con gli attuali 28.75 e 8.51 - 30.08 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BNKU muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BNKU?
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 29.05 e 21.21%.
- Chiusura Precedente
- 29.05
- Apertura
- 29.22
- Bid
- 28.75
- Ask
- 29.05
- Minimo
- 28.43
- Massimo
- 29.23
- Volume
- 27
- Variazione giornaliera
- -1.03%
- Variazione Mensile
- 14.59%
- Variazione Semestrale
- 83.71%
- Variazione Annuale
- 21.21%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4