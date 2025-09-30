- Übersicht
BNKU: MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs
Der Wechselkurs von BNKU hat sich für heute um -1.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.43 bis zu einem Hoch von 29.23 gehandelt.
Verfolgen Sie die MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BNKU heute?
Die Aktie von MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) notiert heute bei 28.75. Sie wird innerhalb einer Spanne von -1.03% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 29.05 und das Handelsvolumen erreichte 27. Das Live-Chart von BNKU zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BNKU Dividenden?
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs wird derzeit mit 28.75 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 21.21% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BNKU zu verfolgen.
Wie kaufe ich BNKU-Aktien?
Sie können Aktien von MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) zum aktuellen Kurs von 28.75 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 28.75 oder 29.05 platziert, während 27 und -1.61% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BNKU auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BNKU-Aktien?
Bei einer Investition in MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs müssen die jährliche Spanne 8.51 - 30.08 und der aktuelle Kurs 28.75 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 14.59% und 83.71%, bevor sie Orders zu 28.75 oder 29.05 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BNKU.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von BANK OF MONTREAL?
Der höchste Kurs von BANK OF MONTREAL (BNKU) im vergangenen Jahr lag bei 30.08. Innerhalb von 8.51 - 30.08 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 29.05 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von BANK OF MONTREAL?
Der niedrigste Kurs von BANK OF MONTREAL (BNKU) im Laufe des Jahres betrug 8.51. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 28.75 und der Spanne 8.51 - 30.08 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BNKU live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BNKU statt?
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 29.05 und 21.21% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 29.05
- Eröffnung
- 29.22
- Bid
- 28.75
- Ask
- 29.05
- Tief
- 28.43
- Hoch
- 29.23
- Volumen
- 27
- Tagesänderung
- -1.03%
- Monatsänderung
- 14.59%
- 6-Monatsänderung
- 83.71%
- Jahresänderung
- 21.21%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4