BNGE: First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

40.41 USD 0.02 (0.05%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BNGE para hoje mudou para -0.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 40.38 e o mais alto foi 40.41.

Veja a dinâmica do par de moedas First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
40.38 40.41
Faixa anual
25.57 40.61
Fechamento anterior
40.43
Open
40.38
Bid
40.41
Ask
40.71
Low
40.38
High
40.41
Volume
2
Mudança diária
-0.05%
Mudança mensal
6.79%
Mudança de 6 meses
38.20%
Mudança anual
51.46%
22 setembro, segunda-feira
13:45
USD
EUA - Discurso de Williams, Membro do FOMC
Atu.
Projeç.
Prév.