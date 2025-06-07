Moedas / BNGE
BNGE: First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF
40.41 USD 0.02 (0.05%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BNGE para hoje mudou para -0.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 40.38 e o mais alto foi 40.41.
Veja a dinâmica do par de moedas First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
40.38 40.41
Faixa anual
25.57 40.61
- Fechamento anterior
- 40.43
- Open
- 40.38
- Bid
- 40.41
- Ask
- 40.71
- Low
- 40.38
- High
- 40.41
- Volume
- 2
- Mudança diária
- -0.05%
- Mudança mensal
- 6.79%
- Mudança de 6 meses
- 38.20%
- Mudança anual
- 51.46%