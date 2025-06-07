Divisas / BNGE
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BNGE: First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF
40.41 USD 0.02 (0.05%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BNGE de hoy ha cambiado un -0.05%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 40.38, mientras que el máximo ha alcanzado 40.41.
Siga la dinámica de la pareja de divisas First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
40.38 40.41
Rango anual
25.57 40.61
- Cierres anteriores
- 40.43
- Open
- 40.38
- Bid
- 40.41
- Ask
- 40.71
- Low
- 40.38
- High
- 40.41
- Volumen
- 2
- Cambio diario
- -0.05%
- Cambio mensual
- 6.79%
- Cambio a 6 meses
- 38.20%
- Cambio anual
- 51.46%