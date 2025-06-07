CotizacionesSecciones
BNGE
BNGE: First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

40.41 USD 0.02 (0.05%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de BNGE de hoy ha cambiado un -0.05%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 40.38, mientras que el máximo ha alcanzado 40.41.

Siga la dinámica de la pareja de divisas First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Rango diario
40.38 40.41
Rango anual
25.57 40.61
Cierres anteriores
40.43
Open
40.38
Bid
40.41
Ask
40.71
Low
40.38
High
40.41
Volumen
2
Cambio diario
-0.05%
Cambio mensual
6.79%
Cambio a 6 meses
38.20%
Cambio anual
51.46%
