BNGE: First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF
40.41 USD 0.02 (0.05%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BNGE ha avuto una variazione del -0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 40.38 e ad un massimo di 40.41.
Segui le dinamiche di First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
40.38 40.41
Intervallo Annuale
25.57 40.61
- Chiusura Precedente
- 40.43
- Apertura
- 40.38
- Bid
- 40.41
- Ask
- 40.71
- Minimo
- 40.38
- Massimo
- 40.41
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- -0.05%
- Variazione Mensile
- 6.79%
- Variazione Semestrale
- 38.20%
- Variazione Annuale
- 51.46%