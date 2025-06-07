시세섹션
통화 / BNGE
BNGE: First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

40.41 USD 0.02 (0.05%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

BNGE 환율이 오늘 -0.05%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 40.38이고 고가는 40.41이었습니다.

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

일일 변동 비율
40.38 40.41
년간 변동
25.57 40.61
이전 종가
40.43
시가
40.38
Bid
40.41
Ask
40.71
저가
40.38
고가
40.41
볼륨
2
일일 변동
-0.05%
월 변동
6.79%
6개월 변동
38.20%
년간 변동율
51.46%
