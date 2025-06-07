Währungen / BNGE
BNGE: First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF
40.41 USD 0.02 (0.05%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BNGE hat sich für heute um -0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 40.38 bis zu einem Hoch von 40.41 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
40.38 40.41
Jahresspanne
25.57 40.61
- Vorheriger Schlusskurs
- 40.43
- Eröffnung
- 40.38
- Bid
- 40.41
- Ask
- 40.71
- Tief
- 40.38
- Hoch
- 40.41
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- -0.05%
- Monatsänderung
- 6.79%
- 6-Monatsänderung
- 38.20%
- Jahresänderung
- 51.46%