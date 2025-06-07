KurseKategorien
BNGE: First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

40.41 USD 0.02 (0.05%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BNGE hat sich für heute um -0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 40.38 bis zu einem Hoch von 40.41 gehandelt.

Verfolgen Sie die First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
40.38 40.41
Jahresspanne
25.57 40.61
Vorheriger Schlusskurs
40.43
Eröffnung
40.38
Bid
40.41
Ask
40.71
Tief
40.38
Hoch
40.41
Volumen
2
Tagesänderung
-0.05%
Monatsänderung
6.79%
6-Monatsänderung
38.20%
Jahresänderung
51.46%
