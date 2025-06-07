クォートセクション
BNGE: First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

40.41 USD 0.02 (0.05%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BNGEの今日の為替レートは、-0.05%変化しました。日中、通貨は1あたり40.38の安値と40.41の高値で取引されました。

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
40.38 40.41
1年のレンジ
25.57 40.61
以前の終値
40.43
始値
40.38
買値
40.41
買値
40.71
安値
40.38
高値
40.41
出来高
2
1日の変化
-0.05%
1ヶ月の変化
6.79%
6ヶ月の変化
38.20%
1年の変化
51.46%
