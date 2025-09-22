CotaçõesSeções
Moedas / BNDD
BNDD: Quadratic Deflation ETF

99.21 USD 0.04 (0.04%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BNDD para hoje mudou para 0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 99.21 e o mais alto foi 99.33.

Veja a dinâmica do par de moedas Quadratic Deflation ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
99.21 99.33
Faixa anual
11.94 100.44
Fechamento anterior
99.17
Open
99.33
Bid
99.21
Ask
99.51
Low
99.21
High
99.33
Volume
2
Mudança diária
0.04%
Mudança mensal
728.13%
Mudança de 6 meses
634.89%
Mudança anual
591.36%
22 setembro, segunda-feira
13:45
USD
EUA - Discurso de Williams, Membro do FOMC
Atu.
Projeç.
Prév.