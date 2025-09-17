Валюты / BNDD
BNDD: Quadratic Deflation ETF
100.40 USD 0.40 (0.40%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BNDD за сегодня изменился на 0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 100.40, а максимальная — 100.40.
Следите за динамикой Quadratic Deflation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
100.40 100.40
Годовой диапазон
11.94 100.44
- Предыдущее закрытие
- 100.00
- Open
- 100.40
- Bid
- 100.40
- Ask
- 100.70
- Low
- 100.40
- High
- 100.40
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.40%
- Месячное изменение
- 738.06%
- 6-месячное изменение
- 643.70%
- Годовое изменение
- 599.65%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.