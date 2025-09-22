クォートセクション
BNDD: Quadratic Deflation ETF

99.21 USD 0.04 (0.04%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BNDDの今日の為替レートは、0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり99.21の安値と99.33の高値で取引されました。

Quadratic Deflation ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
99.21 99.33
1年のレンジ
11.94 100.44
以前の終値
99.17
始値
99.33
買値
99.21
買値
99.51
安値
99.21
高値
99.33
出来高
2
1日の変化
0.04%
1ヶ月の変化
728.13%
6ヶ月の変化
634.89%
1年の変化
591.36%
