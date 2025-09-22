通貨 / BNDD
BNDD: Quadratic Deflation ETF
99.21 USD 0.04 (0.04%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BNDDの今日の為替レートは、0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり99.21の安値と99.33の高値で取引されました。
Quadratic Deflation ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
99.21 99.33
1年のレンジ
11.94 100.44
- 以前の終値
- 99.17
- 始値
- 99.33
- 買値
- 99.21
- 買値
- 99.51
- 安値
- 99.21
- 高値
- 99.33
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- 0.04%
- 1ヶ月の変化
- 728.13%
- 6ヶ月の変化
- 634.89%
- 1年の変化
- 591.36%