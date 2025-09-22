CotizacionesSecciones
BNDD: Quadratic Deflation ETF

99.21 USD 0.04 (0.04%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de BNDD de hoy ha cambiado un 0.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 99.21, mientras que el máximo ha alcanzado 99.33.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Quadratic Deflation ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
99.21 99.33
Rango anual
11.94 100.44
Cierres anteriores
99.17
Open
99.33
Bid
99.21
Ask
99.51
Low
99.21
High
99.33
Volumen
2
Cambio diario
0.04%
Cambio mensual
728.13%
Cambio a 6 meses
634.89%
Cambio anual
591.36%
22 septiembre, lunes
13:45
USD
Discurso del Miembro del FOMC, John Williams
Act.
Pronós.
Prev.