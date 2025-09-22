Valute / BNDD
BNDD: Quadratic Deflation ETF
99.21 USD 0.04 (0.04%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BNDD ha avuto una variazione del 0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 99.21 e ad un massimo di 99.33.
Segui le dinamiche di Quadratic Deflation ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
99.21 99.33
Intervallo Annuale
11.94 100.44
- Chiusura Precedente
- 99.17
- Apertura
- 99.33
- Bid
- 99.21
- Ask
- 99.51
- Minimo
- 99.21
- Massimo
- 99.33
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- 0.04%
- Variazione Mensile
- 728.13%
- Variazione Semestrale
- 634.89%
- Variazione Annuale
- 591.36%