BNDD
BNDD: Quadratic Deflation ETF

99.21 USD 0.04 (0.04%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BNDD ha avuto una variazione del 0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 99.21 e ad un massimo di 99.33.

Segui le dinamiche di Quadratic Deflation ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
99.21 99.33
Intervallo Annuale
11.94 100.44
Chiusura Precedente
99.17
Apertura
99.33
Bid
99.21
Ask
99.51
Minimo
99.21
Massimo
99.33
Volume
2
Variazione giornaliera
0.04%
Variazione Mensile
728.13%
Variazione Semestrale
634.89%
Variazione Annuale
591.36%
