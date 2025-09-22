KurseKategorien
Währungen / BNDD
Zurück zum Aktien

BNDD: Quadratic Deflation ETF

99.21 USD 0.04 (0.04%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BNDD hat sich für heute um 0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 99.21 bis zu einem Hoch von 99.33 gehandelt.

Verfolgen Sie die Quadratic Deflation ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
99.21 99.33
Jahresspanne
11.94 100.44
Vorheriger Schlusskurs
99.17
Eröffnung
99.33
Bid
99.21
Ask
99.51
Tief
99.21
Hoch
99.33
Volumen
2
Tagesänderung
0.04%
Monatsänderung
728.13%
6-Monatsänderung
634.89%
Jahresänderung
591.36%
22 September, Montag
13:45
USD
FOMC Mitglied Williams spricht
Akt
Erw
Vorh