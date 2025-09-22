Währungen / BNDD
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BNDD: Quadratic Deflation ETF
99.21 USD 0.04 (0.04%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BNDD hat sich für heute um 0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 99.21 bis zu einem Hoch von 99.33 gehandelt.
Verfolgen Sie die Quadratic Deflation ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
99.21 99.33
Jahresspanne
11.94 100.44
- Vorheriger Schlusskurs
- 99.17
- Eröffnung
- 99.33
- Bid
- 99.21
- Ask
- 99.51
- Tief
- 99.21
- Hoch
- 99.33
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 0.04%
- Monatsänderung
- 728.13%
- 6-Monatsänderung
- 634.89%
- Jahresänderung
- 591.36%