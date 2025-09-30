- Visão do mercado
BNCWW: CEA Industries Inc.
A taxa do BNCWW para hoje mudou para -8.97%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.1400 e o mais alto foi 0.1581.
Veja a dinâmica do par de moedas CEA Industries Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BNCWW hoje?
Hoje CEA Industries Inc. (BNCWW) está avaliado em 0.1400. O instrumento é negociado dentro de -8.97%, o fechamento de ontem foi 0.1538, e o volume de negociação atingiu 8. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BNCWW em tempo real.
As ações de CEA Industries Inc. pagam dividendos?
Atualmente CEA Industries Inc. está avaliado em 0.1400. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -39.10% e USD. Monitore os movimentos de BNCWW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BNCWW?
Você pode comprar ações de CEA Industries Inc. (BNCWW) pelo preço atual 0.1400. Ordens geralmente são executadas perto de 0.1400 ou 0.1430, enquanto 8 e -11.45% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BNCWW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BNCWW?
Investir em CEA Industries Inc. envolve considerar a faixa anual 0.1017 - 0.3100 e o preço atual 0.1400. Muitos comparam -21.66% e -39.10% antes de enviar ordens em 0.1400 ou 0.1430. Estude as mudanças diárias de preço de BNCWW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações CEA Industries Inc.?
O maior preço de CEA Industries Inc. (BNCWW) no último ano foi 0.3100. As ações oscilaram bastante dentro de 0.1017 - 0.3100, e a comparação com 0.1538 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de CEA Industries Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações CEA Industries Inc.?
O menor preço de CEA Industries Inc. (BNCWW) no ano foi 0.1017. A comparação com o preço atual 0.1400 e 0.1017 - 0.3100 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BNCWW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BNCWW?
No passado CEA Industries Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.1538 e -39.10% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.1538
- Open
- 0.1581
- Bid
- 0.1400
- Ask
- 0.1430
- Low
- 0.1400
- High
- 0.1581
- Volume
- 8
- Mudança diária
- -8.97%
- Mudança mensal
- -21.66%
- Mudança de 6 meses
- -39.10%
- Mudança anual
- -39.10%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4