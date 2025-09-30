QuotazioniSezioni
BNCWW: CEA Industries Inc.

0.1400 USD 0.0138 (8.97%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BNCWW ha avuto una variazione del -8.97% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.1400 e ad un massimo di 0.1581.

Segui le dinamiche di CEA Industries Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BNCWW oggi?

Oggi le azioni CEA Industries Inc. sono prezzate a 0.1400. Viene scambiato all'interno di -8.97%, la chiusura di ieri è stata 0.1538 e il volume degli scambi ha raggiunto 8. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BNCWW mostra questi aggiornamenti.

Le azioni CEA Industries Inc. pagano dividendi?

CEA Industries Inc. è attualmente valutato a 0.1400. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -39.10% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BNCWW.

Come acquistare azioni BNCWW?

Puoi acquistare azioni CEA Industries Inc. al prezzo attuale di 0.1400. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.1400 o 0.1430, mentre 8 e -11.45% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BNCWW sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BNCWW?

Investire in CEA Industries Inc. implica considerare l'intervallo annuale 0.1017 - 0.3100 e il prezzo attuale 0.1400. Molti confrontano -21.66% e -39.10% prima di effettuare ordini su 0.1400 o 0.1430. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BNCWW con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni CEA Industries Inc.?

Il prezzo massimo di CEA Industries Inc. nell'ultimo anno è stato 0.3100. All'interno di 0.1017 - 0.3100, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.1538 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di CEA Industries Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni CEA Industries Inc.?

Il prezzo più basso di CEA Industries Inc. (BNCWW) nel corso dell'anno è stato 0.1017. Confrontandolo con gli attuali 0.1400 e 0.1017 - 0.3100 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BNCWW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BNCWW?

CEA Industries Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.1538 e -39.10%.

Intervallo Giornaliero
0.1400 0.1581
Intervallo Annuale
0.1017 0.3100
Chiusura Precedente
0.1538
Apertura
0.1581
Bid
0.1400
Ask
0.1430
Minimo
0.1400
Massimo
0.1581
Volume
8
Variazione giornaliera
-8.97%
Variazione Mensile
-21.66%
Variazione Semestrale
-39.10%
Variazione Annuale
-39.10%
