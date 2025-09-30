- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BNCWW: CEA Industries Inc.
Der Wechselkurs von BNCWW hat sich für heute um -8.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1400 bis zu einem Hoch von 0.1581 gehandelt.
Verfolgen Sie die CEA Industries Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BNCWW heute?
Die Aktie von CEA Industries Inc. (BNCWW) notiert heute bei 0.1400. Sie wird innerhalb einer Spanne von -8.97% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.1538 und das Handelsvolumen erreichte 8. Das Live-Chart von BNCWW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BNCWW Dividenden?
CEA Industries Inc. wird derzeit mit 0.1400 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -39.10% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BNCWW zu verfolgen.
Wie kaufe ich BNCWW-Aktien?
Sie können Aktien von CEA Industries Inc. (BNCWW) zum aktuellen Kurs von 0.1400 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.1400 oder 0.1430 platziert, während 8 und -11.45% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BNCWW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BNCWW-Aktien?
Bei einer Investition in CEA Industries Inc. müssen die jährliche Spanne 0.1017 - 0.3100 und der aktuelle Kurs 0.1400 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -21.66% und -39.10%, bevor sie Orders zu 0.1400 oder 0.1430 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BNCWW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von CEA Industries Inc.?
Der höchste Kurs von CEA Industries Inc. (BNCWW) im vergangenen Jahr lag bei 0.3100. Innerhalb von 0.1017 - 0.3100 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.1538 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von CEA Industries Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von CEA Industries Inc.?
Der niedrigste Kurs von CEA Industries Inc. (BNCWW) im Laufe des Jahres betrug 0.1017. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.1400 und der Spanne 0.1017 - 0.3100 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BNCWW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BNCWW statt?
CEA Industries Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.1538 und -39.10% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.1538
- Eröffnung
- 0.1581
- Bid
- 0.1400
- Ask
- 0.1430
- Tief
- 0.1400
- Hoch
- 0.1581
- Volumen
- 8
- Tagesänderung
- -8.97%
- Monatsänderung
- -21.66%
- 6-Monatsänderung
- -39.10%
- Jahresänderung
- -39.10%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4