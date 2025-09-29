- 概要
BNCWW: CEA Industries Inc.
BNCWWの今日の為替レートは、-8.97%変化しました。日中、通貨は1あたり0.1400の安値と0.1581の高値で取引されました。
CEA Industries Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BNCWW株の現在の価格は？
CEA Industries Inc.の株価は本日0.1400です。-8.97%内で取引され、前日の終値は0.1538、取引量は8に達しました。BNCWWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
CEA Industries Inc.の株は配当を出しますか？
CEA Industries Inc.の現在の価格は0.1400です。配当方針は会社によりますが、投資家は-39.10%やUSDにも注目します。BNCWWの動きはライブチャートで確認できます。
BNCWW株を買う方法は？
CEA Industries Inc.の株は現在0.1400で購入可能です。注文は通常0.1400または0.1430付近で行われ、8や-11.45%が市場の動きを示します。BNCWWの最新情報はライブチャートで確認できます。
BNCWW株に投資する方法は？
CEA Industries Inc.への投資では、年間の値幅0.1017 - 0.3100と現在の0.1400を考慮します。注文は多くの場合0.1400や0.1430で行われる前に、-21.66%や-39.10%と比較されます。BNCWWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
CEA Industries Inc.の株の最高値は？
CEA Industries Inc.の過去1年の最高値は0.3100でした。0.1017 - 0.3100内で株価は大きく変動し、0.1538と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。CEA Industries Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
CEA Industries Inc.の株の最低値は？
CEA Industries Inc.(BNCWW)の年間最安値は0.1017でした。現在の0.1400や0.1017 - 0.3100と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BNCWWの動きはライブチャートで確認できます。
BNCWWの株式分割はいつ行われましたか？
CEA Industries Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.1538、-39.10%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.1538
- 始値
- 0.1581
- 買値
- 0.1400
- 買値
- 0.1430
- 安値
- 0.1400
- 高値
- 0.1581
- 出来高
- 8
- 1日の変化
- -8.97%
- 1ヶ月の変化
- -21.66%
- 6ヶ月の変化
- -39.10%
- 1年の変化
- -39.10%
