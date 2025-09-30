- Aperçu
BNCWW: CEA Industries Inc.
Le taux de change de BNCWW a changé de -8.97% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.1400 et à un maximum de 0.1581.
Suivez la dynamique CEA Industries Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BNCWW aujourd'hui ?
L'action CEA Industries Inc. est cotée à 0.1400 aujourd'hui. Elle se négocie dans -8.97%, a clôturé hier à 0.1538 et son volume d'échange a atteint 8. Le graphique en temps réel du cours de BNCWW présente ces mises à jour.
L'action CEA Industries Inc. verse-t-elle des dividendes ?
CEA Industries Inc. est actuellement valorisé à 0.1400. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -39.10% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BNCWW.
Comment acheter des actions BNCWW ?
Vous pouvez acheter des actions CEA Industries Inc. au cours actuel de 0.1400. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.1400 ou de 0.1430, le 8 et le -11.45% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BNCWW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BNCWW ?
Investir dans CEA Industries Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.1017 - 0.3100 et le prix actuel 0.1400. Beaucoup comparent -21.66% et -39.10% avant de passer des ordres à 0.1400 ou 0.1430. Consultez le graphique du cours de BNCWW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action CEA Industries Inc. ?
Le cours le plus élevé de CEA Industries Inc. l'année dernière était 0.3100. Au cours de 0.1017 - 0.3100, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.1538 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de CEA Industries Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action CEA Industries Inc. ?
Le cours le plus bas de CEA Industries Inc. (BNCWW) sur l'année a été 0.1017. Sa comparaison avec 0.1400 et 0.1017 - 0.3100 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BNCWW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BNCWW a-t-elle été divisée ?
CEA Industries Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.1538 et -39.10% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.1538
- Ouverture
- 0.1581
- Bid
- 0.1400
- Ask
- 0.1430
- Plus Bas
- 0.1400
- Plus Haut
- 0.1581
- Volume
- 8
- Changement quotidien
- -8.97%
- Changement Mensuel
- -21.66%
- Changement à 6 Mois
- -39.10%
- Changement Annuel
- -39.10%
