BNCWW: CEA Industries Inc.
今日BNCWW汇率已更改-8.97%。当日，交易品种以低点0.1400和高点0.1581进行交易。
关注CEA Industries Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
BNCWW股票今天的价格是多少？
CEA Industries Inc.股票今天的定价为0.1400。它在-8.97%范围内交易，昨天的收盘价为0.1538，交易量达到8。BNCWW的实时价格图表显示了这些更新。
CEA Industries Inc.股票是否支付股息？
CEA Industries Inc.目前的价值为0.1400。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-39.10%和USD。实时查看图表以跟踪BNCWW走势。
如何购买BNCWW股票？
您可以以0.1400的当前价格购买CEA Industries Inc.股票。订单通常设置在0.1400或0.1430附近，而8和-11.45%显示市场活动。立即关注BNCWW的实时图表更新。
如何投资BNCWW股票？
投资CEA Industries Inc.需要考虑年度范围0.1017 - 0.3100和当前价格0.1400。许多人在以0.1400或0.1430下订单之前，会比较-21.66%和。实时查看BNCWW价格图表，了解每日变化。
CEA Industries Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，CEA Industries Inc.的最高价格是0.3100。在0.1017 - 0.3100内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪CEA Industries Inc.的绩效。
CEA Industries Inc.股票的最低价格是多少？
CEA Industries Inc.（BNCWW）的最低价格为0.1017。将其与当前的0.1400和0.1017 - 0.3100进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BNCWW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BNCWW股票是什么时候拆分的？
CEA Industries Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.1538和-39.10%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.1538
- 开盘价
- 0.1581
- 卖价
- 0.1400
- 买价
- 0.1430
- 最低价
- 0.1400
- 最高价
- 0.1581
- 交易量
- 8
- 日变化
- -8.97%
- 月变化
- -21.66%
- 6个月变化
- -39.10%
- 年变化
- -39.10%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值