报价部分
货币 / BNCWW
回到股票

BNCWW: CEA Industries Inc.

0.1400 USD 0.0138 (8.97%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BNCWW汇率已更改-8.97%。当日，交易品种以低点0.1400和高点0.1581进行交易。

关注CEA Industries Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BNCWW股票今天的价格是多少？

CEA Industries Inc.股票今天的定价为0.1400。它在-8.97%范围内交易，昨天的收盘价为0.1538，交易量达到8。BNCWW的实时价格图表显示了这些更新。

CEA Industries Inc.股票是否支付股息？

CEA Industries Inc.目前的价值为0.1400。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-39.10%和USD。实时查看图表以跟踪BNCWW走势。

如何购买BNCWW股票？

您可以以0.1400的当前价格购买CEA Industries Inc.股票。订单通常设置在0.1400或0.1430附近，而8和-11.45%显示市场活动。立即关注BNCWW的实时图表更新。

如何投资BNCWW股票？

投资CEA Industries Inc.需要考虑年度范围0.1017 - 0.3100和当前价格0.1400。许多人在以0.1400或0.1430下订单之前，会比较-21.66%和。实时查看BNCWW价格图表，了解每日变化。

CEA Industries Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，CEA Industries Inc.的最高价格是0.3100。在0.1017 - 0.3100内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪CEA Industries Inc.的绩效。

CEA Industries Inc.股票的最低价格是多少？

CEA Industries Inc.（BNCWW）的最低价格为0.1017。将其与当前的0.1400和0.1017 - 0.3100进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BNCWW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BNCWW股票是什么时候拆分的？

CEA Industries Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.1538和-39.10%中可见。

日范围
0.1400 0.1581
年范围
0.1017 0.3100
前一天收盘价
0.1538
开盘价
0.1581
卖价
0.1400
买价
0.1430
最低价
0.1400
最高价
0.1581
交易量
8
日变化
-8.97%
月变化
-21.66%
6个月变化
-39.10%
年变化
-39.10%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值