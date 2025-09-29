КотировкиРазделы
BNCWW: CEA Industries Inc.

0.1560 USD 0.0022 (1.43%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BNCWW за сегодня изменился на 1.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1426, а максимальная — 0.1581.

Следите за динамикой CEA Industries Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BNCWW сегодня?

CEA Industries Inc. (BNCWW) сегодня оценивается на уровне 0.1560. Инструмент торгуется в пределах 1.43%, вчерашнее закрытие составило 0.1538, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BNCWW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям CEA Industries Inc.?

CEA Industries Inc. в настоящее время оценивается в 0.1560. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -32.14% и USD. Отслеживайте движения BNCWW на графике в реальном времени.

Как купить акции BNCWW?

Вы можете купить акции CEA Industries Inc. (BNCWW) по текущей цене 0.1560. Ордера обычно размещаются около 0.1560 или 0.1590, тогда как 6 и -1.33% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BNCWW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BNCWW?

Инвестирование в CEA Industries Inc. предполагает учет годового диапазона 0.1017 - 0.3100 и текущей цены 0.1560. Многие сравнивают -12.70% и -32.14% перед размещением ордеров на 0.1560 или 0.1590. Изучайте ежедневные изменения цены BNCWW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции CEA Industries Inc.?

Самая высокая цена CEA Industries Inc. (BNCWW) за последний год составила 0.3100. Акции заметно колебались в пределах 0.1017 - 0.3100, сравнение с 0.1538 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику CEA Industries Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции CEA Industries Inc.?

Самая низкая цена CEA Industries Inc. (BNCWW) за год составила 0.1017. Сравнение с текущими 0.1560 и 0.1017 - 0.3100 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BNCWW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BNCWW?

В прошлом CEA Industries Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.1538 и -32.14% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.1426 0.1581
Годовой диапазон
0.1017 0.3100
Предыдущее закрытие
0.1538
Open
0.1581
Bid
0.1560
Ask
0.1590
Low
0.1426
High
0.1581
Объем
6
Дневное изменение
1.43%
Месячное изменение
-12.70%
6-месячное изменение
-32.14%
Годовое изменение
-32.14%
