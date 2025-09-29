- Обзор рынка
BNCWW: CEA Industries Inc.
Курс BNCWW за сегодня изменился на 1.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1426, а максимальная — 0.1581.
Следите за динамикой CEA Industries Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BNCWW сегодня?
CEA Industries Inc. (BNCWW) сегодня оценивается на уровне 0.1560. Инструмент торгуется в пределах 1.43%, вчерашнее закрытие составило 0.1538, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BNCWW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям CEA Industries Inc.?
CEA Industries Inc. в настоящее время оценивается в 0.1560. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -32.14% и USD. Отслеживайте движения BNCWW на графике в реальном времени.
Как купить акции BNCWW?
Вы можете купить акции CEA Industries Inc. (BNCWW) по текущей цене 0.1560. Ордера обычно размещаются около 0.1560 или 0.1590, тогда как 6 и -1.33% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BNCWW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BNCWW?
Инвестирование в CEA Industries Inc. предполагает учет годового диапазона 0.1017 - 0.3100 и текущей цены 0.1560. Многие сравнивают -12.70% и -32.14% перед размещением ордеров на 0.1560 или 0.1590. Изучайте ежедневные изменения цены BNCWW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции CEA Industries Inc.?
Самая высокая цена CEA Industries Inc. (BNCWW) за последний год составила 0.3100. Акции заметно колебались в пределах 0.1017 - 0.3100, сравнение с 0.1538 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику CEA Industries Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции CEA Industries Inc.?
Самая низкая цена CEA Industries Inc. (BNCWW) за год составила 0.1017. Сравнение с текущими 0.1560 и 0.1017 - 0.3100 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BNCWW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BNCWW?
В прошлом CEA Industries Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.1538 и -32.14% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.1538
- Open
- 0.1581
- Bid
- 0.1560
- Ask
- 0.1590
- Low
- 0.1426
- High
- 0.1581
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- 1.43%
- Месячное изменение
- -12.70%
- 6-месячное изменение
- -32.14%
- Годовое изменение
- -32.14%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%