Moedas / BMBL
BMBL: Bumble Inc
7.08 USD 0.15 (2.16%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BMBL para hoje mudou para 2.16%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.93 e o mais alto foi 7.17.
Veja a dinâmica do par de moedas Bumble Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
6.93 7.17
Faixa anual
3.55 9.22
- Fechamento anterior
- 6.93
- Open
- 6.93
- Bid
- 7.08
- Ask
- 7.38
- Low
- 6.93
- High
- 7.17
- Volume
- 1.033 K
- Mudança diária
- 2.16%
- Mudança mensal
- 17.41%
- Mudança de 6 meses
- 63.13%
- Mudança anual
- 10.63%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh