BMBL: Bumble Inc
6.91 USD 0.10 (1.43%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BMBL за сегодня изменился на -1.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.88, а максимальная — 7.04.
Следите за динамикой Bumble Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
6.88 7.04
Годовой диапазон
3.55 9.22
- Предыдущее закрытие
- 7.01
- Open
- 6.99
- Bid
- 6.91
- Ask
- 7.21
- Low
- 6.88
- High
- 7.04
- Объем
- 3.471 K
- Дневное изменение
- -1.43%
- Месячное изменение
- 14.59%
- 6-месячное изменение
- 59.22%
- Годовое изменение
- 7.97%
