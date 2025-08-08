КотировкиРазделы
Валюты / BMBL
BMBL: Bumble Inc

6.91 USD 0.10 (1.43%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BMBL за сегодня изменился на -1.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.88, а максимальная — 7.04.

Следите за динамикой Bumble Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
6.88 7.04
Годовой диапазон
3.55 9.22
Предыдущее закрытие
7.01
Open
6.99
Bid
6.91
Ask
7.21
Low
6.88
High
7.04
Объем
3.471 K
Дневное изменение
-1.43%
Месячное изменение
14.59%
6-месячное изменение
59.22%
Годовое изменение
7.97%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.