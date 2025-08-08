Währungen / BMBL
BMBL: Bumble Inc
7.17 USD 0.24 (3.46%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BMBL hat sich für heute um 3.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.93 bis zu einem Hoch von 7.24 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bumble Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
6.93 7.24
Jahresspanne
3.55 9.22
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.93
- Eröffnung
- 6.93
- Bid
- 7.17
- Ask
- 7.47
- Tief
- 6.93
- Hoch
- 7.24
- Volumen
- 4.758 K
- Tagesänderung
- 3.46%
- Monatsänderung
- 18.91%
- 6-Monatsänderung
- 65.21%
- Jahresänderung
- 12.03%
