BMBL: Bumble Inc
7.17 USD 0.24 (3.46%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BMBLの今日の為替レートは、3.46%変化しました。日中、通貨は1あたり6.93の安値と7.24の高値で取引されました。
Bumble Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
6.93 7.24
1年のレンジ
3.55 9.22
- 以前の終値
- 6.93
- 始値
- 6.93
- 買値
- 7.17
- 買値
- 7.47
- 安値
- 6.93
- 高値
- 7.24
- 出来高
- 4.758 K
- 1日の変化
- 3.46%
- 1ヶ月の変化
- 18.91%
- 6ヶ月の変化
- 65.21%
- 1年の変化
- 12.03%
