Valute / BMBL
BMBL: Bumble Inc
7.05 USD 0.12 (1.67%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BMBL ha avuto una variazione del -1.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.01 e ad un massimo di 7.25.
Segui le dinamiche di Bumble Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
7.01 7.25
Intervallo Annuale
3.55 9.22
- Chiusura Precedente
- 7.17
- Apertura
- 7.17
- Bid
- 7.05
- Ask
- 7.35
- Minimo
- 7.01
- Massimo
- 7.25
- Volume
- 4.464 K
- Variazione giornaliera
- -1.67%
- Variazione Mensile
- 16.92%
- Variazione Semestrale
- 62.44%
- Variazione Annuale
- 10.16%
20 settembre, sabato