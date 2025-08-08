QuotazioniSezioni
BMBL: Bumble Inc

7.05 USD 0.12 (1.67%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BMBL ha avuto una variazione del -1.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.01 e ad un massimo di 7.25.

Segui le dinamiche di Bumble Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
7.01 7.25
Intervallo Annuale
3.55 9.22
Chiusura Precedente
7.17
Apertura
7.17
Bid
7.05
Ask
7.35
Minimo
7.01
Massimo
7.25
Volume
4.464 K
Variazione giornaliera
-1.67%
Variazione Mensile
16.92%
Variazione Semestrale
62.44%
Variazione Annuale
10.16%
