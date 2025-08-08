통화 / BMBL
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
BMBL: Bumble Inc
7.05 USD 0.12 (1.67%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BMBL 환율이 오늘 -1.67%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 7.01이고 고가는 7.25이었습니다.
Bumble Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BMBL News
- Bumble Inc. (BMBL) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- 오픈도어 회장 키스 라보이스, 회사를 '비대하다'고 비난하며 1,400명 중 200명만 필요 주장
- Bumble Inc. (BMBL) Rises Higher Than Market: Key Facts
- Do Options Traders Know Something About Bumble Stock We Don't?
- Bumble App Revenues Decline: Is User Churn a Bigger Threat to Growth?
- Bumble's Customer Retention Rate Slips: Is Growth Getting Harder?
- Bumble: Turnaround Is Still Far Away; Meanwhile, Near-Term Pain Is Real (BMBL)
- BMBL vs. META: Which Social Connection Stock Offers Better Upside?
- Bumble: Steep Paid User Declines Are Offsetting Cost Savings (Downgrade) (NASDAQ:BMBL)
- Friday’s Insider Trades: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Bumble CEO Herd sells shares worth $8.55 million
- Bumble Inc: BX Buzz ML Holdco LPs sell $104.5 million in BMBL stock
- Blackstone sold Bumble shares worth $104.4 million
- Bumble: Blackstone Inc. sells $104.4 million in BMBL stock
- Amazon, Alibaba Lead Thursday’s Market Cap Stock Movers
- Ubiquiti, Amcor among Thursday’s market cap stock movers
- Tapestry, Deer and Cisco fall premarket; Birkenstock gains
- Bumble stock tumbles after shareholders offer block at discount
- Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 1.33%
- Envirotech Vehicles appoints Jason Maddox to board of directors
- Bumble's Paying Users Drop 8.7% in Q2: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Susquehanna raises Bumble stock price target to $7 on cost savings progress
- Best Growth Stocks to Buy for August 8th
- Twilio Beats on Q2 Earnings, Stock Dips 11% on Dim Q3 Profit Guidance
일일 변동 비율
7.01 7.25
년간 변동
3.55 9.22
- 이전 종가
- 7.17
- 시가
- 7.17
- Bid
- 7.05
- Ask
- 7.35
- 저가
- 7.01
- 고가
- 7.25
- 볼륨
- 4.464 K
- 일일 변동
- -1.67%
- 월 변동
- 16.92%
- 6개월 변동
- 62.44%
- 년간 변동율
- 10.16%
20 9월, 토요일