Moedas / BLFY
BLFY: Blue Foundry Bancorp
9.51 USD 0.20 (2.15%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BLFY para hoje mudou para 2.15%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.36 e o mais alto foi 9.53.
Veja a dinâmica do par de moedas Blue Foundry Bancorp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BLFY Notícias
Faixa diária
9.36 9.53
Faixa anual
8.24 11.39
- Fechamento anterior
- 9.31
- Open
- 9.42
- Bid
- 9.51
- Ask
- 9.81
- Low
- 9.36
- High
- 9.53
- Volume
- 45
- Mudança diária
- 2.15%
- Mudança mensal
- 3.26%
- Mudança de 6 meses
- 4.39%
- Mudança anual
- -9.51%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh