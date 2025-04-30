Валюты / BLFY
BLFY: Blue Foundry Bancorp
9.32 USD 0.12 (1.30%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BLFY за сегодня изменился на 1.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.10, а максимальная — 9.32.
Следите за динамикой Blue Foundry Bancorp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
9.10 9.32
Годовой диапазон
8.24 11.39
- Предыдущее закрытие
- 9.20
- Open
- 9.13
- Bid
- 9.32
- Ask
- 9.62
- Low
- 9.10
- High
- 9.32
- Объем
- 89
- Дневное изменение
- 1.30%
- Месячное изменение
- 1.19%
- 6-месячное изменение
- 2.31%
- Годовое изменение
- -11.32%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.