BLFY: Blue Foundry Bancorp
9.50 USD 0.18 (1.86%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BLFY hat sich für heute um -1.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.50 bis zu einem Hoch von 9.68 gehandelt.
Verfolgen Sie die Blue Foundry Bancorp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
9.50 9.68
Jahresspanne
8.24 11.39
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.68
- Eröffnung
- 9.68
- Bid
- 9.50
- Ask
- 9.80
- Tief
- 9.50
- Hoch
- 9.68
- Volumen
- 29
- Tagesänderung
- -1.86%
- Monatsänderung
- 3.15%
- 6-Monatsänderung
- 4.28%
- Jahresänderung
- -9.61%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K