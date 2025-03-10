Moedas / BLBX
BLBX: Blackboxstocks Inc
6.48 USD 0.02 (0.31%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BLBX para hoje mudou para -0.31%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.28 e o mais alto foi 6.73.
Veja a dinâmica do par de moedas Blackboxstocks Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BLBX Notícias
Faixa diária
6.28 6.73
Faixa anual
1.51 9.50
- Fechamento anterior
- 6.50
- Open
- 6.66
- Bid
- 6.48
- Ask
- 6.78
- Low
- 6.28
- High
- 6.73
- Volume
- 119
- Mudança diária
- -0.31%
- Mudança mensal
- 2.86%
- Mudança de 6 meses
- 105.71%
- Mudança anual
- 148.28%
