QuotazioniSezioni
Valute / BLBX
Tornare a Azioni

BLBX: Blackboxstocks Inc

6.74 USD 0.26 (4.01%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BLBX ha avuto una variazione del 4.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.32 e ad un massimo di 6.82.

Segui le dinamiche di Blackboxstocks Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BLBX News

Intervallo Giornaliero
6.32 6.82
Intervallo Annuale
1.51 9.50
Chiusura Precedente
6.48
Apertura
6.43
Bid
6.74
Ask
7.04
Minimo
6.32
Massimo
6.82
Volume
133
Variazione giornaliera
4.01%
Variazione Mensile
6.98%
Variazione Semestrale
113.97%
Variazione Annuale
158.24%
21 settembre, domenica