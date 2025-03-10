Valute / BLBX
BLBX: Blackboxstocks Inc
6.74 USD 0.26 (4.01%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BLBX ha avuto una variazione del 4.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.32 e ad un massimo di 6.82.
Segui le dinamiche di Blackboxstocks Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BLBX News
Intervallo Giornaliero
6.32 6.82
Intervallo Annuale
1.51 9.50
- Chiusura Precedente
- 6.48
- Apertura
- 6.43
- Bid
- 6.74
- Ask
- 7.04
- Minimo
- 6.32
- Massimo
- 6.82
- Volume
- 133
- Variazione giornaliera
- 4.01%
- Variazione Mensile
- 6.98%
- Variazione Semestrale
- 113.97%
- Variazione Annuale
- 158.24%
21 settembre, domenica